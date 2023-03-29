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В Орловской области обнаружили фантомное предприятие по переработке молока. Продукция неизвестного происхождения отправилась оттуда в несколько регионов.

Согласно производственным транзакциям орловское предприятие ООО «Стигма» за месяц выработало более 51 килограмма сливочного масла из 87 килограммов сырья.

- Было установлено, что в качестве сырья производитель использовал масло сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 82,5%, полученное в объеме 200 килограммов от предприятия Рязанской области, - уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Так, продукция сомнительного качества, которую выработало орловское молокоперерабатывающее предприятие, отправилась к покупателям Орловской, Рязанской, Ростовской областей, а также Москвы и Пермского края. Получателей масла неизвестного происхождения уже уведомили об этом. Производственную площадку ООО «Стигма» признали фантомной, так как по месту осуществления деятельности она фактически отсутствует.