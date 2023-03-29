Фото: Нина Соколова

Орловщина отправила за границу более 800 тонн волгоградского лука. Овощные партии поехали в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Так, в этом месяце сотрудники ведомства проконтролировали 860 тонн свежего репчатого лука из Волгоградской области. Затем 40 овощных партий были экспортированы в Польшу.

В ходе предотгрузочного контроля специалисты не выявили вредные карантинные организмы, вся продукция соответствовала установленным требованиям страны-импортера. На репчатый лук были оформлены необходимые фитосанитарные сертификаты.