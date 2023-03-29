Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорел дачный дом и магазин. Причины пожаров устанавливаются.

Магазин в селе Тросна загорелся 28 марта в полпятого утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара в магазине закопчены стены и потолок, а под кровлей обгорел утеплитель и деревянные перекрытия. Пострадавших в торговом помещении пожарные не обнаружили.

Уже в час дня спасатели выехали на вызов о возгорании нежилого дачного дома в садовом товариществе «Ботаника» города Орла. После ликвидации пожара, сотрудники МЧС установили, что дачный дом выгорел на площади 25 квадратных метров. Кроме того обрушилась кровля здания. Пострадавших в помещении обнаружено не было.

Всего в Орловской области за сутки пожарные потушили 31 возгорание.