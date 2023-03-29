Фото: Елена Зябкина

Более двух тысяч орловцев проголосовали за общественные территории для благоустройства в 2024 году. В шорт-лист для голосования внесены пять городских пространств.

На выбор для ремонта и обустройства перед орловцами представили Городской парк культуры и отдыха, сквер имени Генерала Гуртьева, сквер имени Бунина, парк «Ботаника» и ландшафтный сквер «Дворянское гнездо».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, рейтинговое голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая. На благоустройство победившей в отборе территории направят около 90 миллионов рублей

Напомним, что благоустройство планируется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ранее мэр Орла Юрий Парахин опубликовал дизайн-проекты общественных территорий у себя в соцсетях.