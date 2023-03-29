Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле участники СВО и их родные нарисовали картины мира. Проект получил название «Цвета Победы».

Свои полотна участники проекта рисуют под руководством педагогов Школы изобразительных искусств и ремесел. В акции приняли участие вдовы погибших бойцов Екатерина Комиссарова и Вера Ашуркова, младший брат одного из участников СВО и военный Дмитрий вместе со своей дочерью. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Организаторами мероприятия выступили управление культуры и управление соцподдержки, опеки и попечительства администрации Орла.

В проекте в роли старшего педагога-куратора выступает преподаватель дизайна, рисунка, живописи, студии для взрослых Александра Сокольская. Помогают ей две коллеги. Из-за того, что процесс достаточно трудоемкий, каждый раз они будут меняться местами.

– У любого педагога, который преподает изобразительное искусство, миссия какая? Дать радость, научить творчеству ради удовольствия! Сегодня я объяснила участникам композицию пейзажа, рассказала о линии горизонта, мы показали примеры картин, познакомили с литературой «Самодеятельные художники», – рассказывает преподаватель.

Как сообщают организаторы, итогом проекта станет экспозиция на главных площадках города в канун Дня Победы.