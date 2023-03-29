Фото: храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» поселка Знаменка

В храме под Орлом пенсионеры и инвалиды детства испекли жаворонков. Для гостей организовали духовно-просветительскую программу.

22 марта в храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в поселке Знаменка Орловского округа приехали подопечные Комплексного центра соцобслуживания населения Заводского района Орла со своими наставниками. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Встреча проходила в рамках Международной премии «Мы вместе».

Гостям рассказали откуда пошла традиция в этот день выпекать жаворонков, а после, на мастер-классе инвалиды детства и пожилые люди вместе с волонтерами приготовили птичек из теста.

Кроме того, вдобровольцы рассказали и показали, как приготовить постный праздный салат из овощей, запеченных на углях. В приготовлении блюда смогли поучаствовать желающие.

В конце мероприятия подопечные центра соцобслуживания в знак благодарности подарили приходу поделки, созданные своими руками.