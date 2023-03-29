Фото: АУ ОО «ЦВП» Патриот 57

Под Орлом на базе отдыха «Лесная поляна» пройдут военно-патриотические сборы. В них поучаствуют 200 человек.

С 3 по 7 апреля и с 17 по 21 апреля 2023 года Центр «Патриот-57» проводит пятидневные военно-патриотические сборы, а также сборы по начальной военной подготовке «АВАНГАРД».

Участники сборов пройдут подготовку по тактической, инженерной, огневой, строевой, физической, медицинской, высотно-спасательной подготовке, изучат общевоинские уставы, РХБЗ, основы автономного существования и топографии, а также основы управления БПЛА и радиосвязи.

Сборы проводятся при поддержке Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления администрации губернатора и правительства Орловской области и Департамента образования Орловской области.

Место проведения сборов: Орловская область, Орловский район, д. Становое – База отдыха «Лесная поляна» Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС.