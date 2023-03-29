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В Орловской области члены семей участников СВО могут получить психологическую помощь. Консультации специалистов бесплатные.

Специалисты учреждений социального обслуживания прошли курс обучения основам оказания экстренной помощи членам семей военнослужащих-участников СВО. Психологи изучили особенности допсихологической и доврачебной помощи в острых стрессовых ситуациях, специфику психологического сопровождения горевания, симптоматику и особенности психологической поддержки в случаях посттравматического стрессового расстройства, а также основы психологической безопасности в Интернете.

Как сообщает региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, консультации специалистов можно получить при личном посещении или дистанционно. Контакты психологов доступны по ссылке.