Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле вдоль набережной высадят более сотни деревьев. Места для посадки саженцев уже определены.

28 марта по поручению мэра Орла Юрия Парахина территориальное управление по Железнодорожному району организовало встречу с ресурсоснабжающими организациями, чтобы обозначить места для высадки новых деревьев.

- При помощи топосъемки мы определили участок набережной от Октябрьского моста до улицы Степана Разина. Там уже есть липовые аллеи и принято решение продолжить их ряды, досадить новые саженцы и заменить погибшие»,- рассказал начальник территориального управления по Железнодорожному району администрации Орла Максим Барбашов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сегодня в землю вбили 111 деревянных колышков, на месте которых в будущем появятся новые деревья.