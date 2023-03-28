Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области на благоустройство двух территорий потратят четыре миллиона рублей. Об этом рассказал Андрей Клычков во время рабочего визита в Новодеревеньковский район.

Губернатор Орловской области осмотрел дворовую территорию домов 4 и 6 на улице Мира в поселке городского типа Хомутово, которая будет благоустроена, и пообщался с жителями.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего на благоустройство в Новодеревеноковском районе будет выделено четыре миллиона рублей, из них половина – на ремонт двора. Рабочие должны будут поменять асфальт, обновить лавочки и установить фонари.

– Необходимо контролировать качество работы подрядчика. Вторая половина средств пойдет на благоустройство Центрального сквера на пл. Ленина. Это уже второй этап благоустройства (первый закончили в прошлом году), будет отремонтирован тротуар от мемориала Славы до Центрального сквера, – отметил глава региона.

В настоящее время подрядчик закупил материалы, необходимые для ремонта дворовой территории, и планирует в апреле приступить к работам.

Кроме того, Андрей Клычков дал поручение главе района проработать совместно с подрядчиком возможность увеличения ширины бордюров.