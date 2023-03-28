Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области в сельской школе открылся клуб единоборств. На мероприятии присутствовал губернатор Андрей Клычков.

Глава региона посетил Хомутовскую школу им. Героя Советского Союза В.М. Домникова в ходе рабочей поездки в Новодеревеньковский район.

«Сегодня в Хомутовской школе – важное событие спортивной жизни не только Новодеревеньковского района, но и всей Орловщины. И прежде всего, для развития сельского спорта региона. Ваша школа активно участвует в реализации общероссийских и областных программ и проектов. Ранее здесь была построена многофункциональная спортивная площадка, создан центр образования «Точка роста». В позапрошлом году отремонтирован спортзал и создан спортивный клуб дзюдо. И вот сегодня – открытие клуба единоборств Новодеревеньковского района. В августе мы проведем первый Всероссийский турнир по самбо для ребят из сельских школ», - отметил Андрей Клычков.

Также губернатор поблагодарил президента общественной организации «Федерация самбо Орловской области» Анатолия Якунина. Именно по его инициативе клубы единоборств открываются в городских и сельских школах области.

Кроме того, глава региона вручил знаки и удостоверения КМС России Антону Сапунову, чемпиону ЦФО в абсолютной категории, и Артему Семенихину, призеру ЦФО в весовой категории 73 кг.