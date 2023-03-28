Фото: сообщество "БУЗ ОО БСМП имени Семашко" в ВК

В орловской больнице впервые выполнили операции по эндопротезированию коленного сустава. Хирургическое вмешательство провели врачи-травматологи из больницы имени Семашко.

Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла». Эндопротезирование коленных суставов – это высокотехнологичный вид медицинской помощи, который выполняется в рамках программы обязательного медицинского страхования. Такая операция может быть проведена пациентам как Орла, так и Орловской области.

Отмечается, что возможность проведения таких операций на базе больницы скорой медицинской помощи имени Семашко позволит сократить число выездов пациентов на лечение в другие регионы, повысив тем сам доступность высокотехнологичной медицинской помощи населению Орловщины. Врачи указывают, что средний срок стационарного лечения при эндопротезировании коленного сустава – 5-7 дней. В настоящее время орловцы с имплантированными суставами уже делают самостоятельные шаги и готовятся к выписке.