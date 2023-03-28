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Орловец стащил из чужого сарая два велосипеда и сдал их в пункт приема. Полицейские завели уголовное дело.

В отдел полиции по Заводскому району обратился пенсионер. Мужчина рассказал, что из его хозпостройки пропали два детских велосипеда. Их стоимость он оценил в пять тысяч рублей.

Поиском воришки занялись сотрудники уголовного розыска. Они

установили, что к краже причастен 57-летний житель региона. В сарай мужчина проник, взломав ворота. Похищенный велотранспорт орловец сдал в пункт приема, который в дальнейшем изъяли полицейские.

- В отношении данного мужчины следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Следствие по уголовному делу продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.