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НовостиПроисшествия28 марта 2023 11:54

В Орле осудили двух молодых людей, угрожавших ножом детям

Инцидент произошел на спортивной площадке в Железнодорожном районе осенью 2021 года
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орле осудили двух молодых людей, угрожавших ножом детям. Инцидент произошел на спортивной площадке в Железнодорожном районе осенью 2021 года.

Следствием и судом установлено, что два местных жителя, 22 и 23 лет, будучи пьяными, в ноябре 2021 года пришли на спортивную площадку железнодорожного района Орла. После начала игры в футбол, один из парней начал угрожать несовершеннолетнему ножом. После этого парни избили пришедших на помощь детям мужчину и женщину.

Молодых людей признали виновными в хулиганстве и угрозе убийством. Приговором суда орловцам назначены наказания в в виде принудительных работ сроком на 2 и 3 года. Приговор не вступил в законную силу.