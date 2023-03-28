Фото: Нина Соколова

Пожилая орловчанка ударила ножом свою знакомую в разгар застолья. Полицейские завели уголовное дело.

Информация о госпитализации 38-летней женщины поступила в органы внутренних дел из медучреждения Новодеревеньковского района. Как у нее появились ножевые ранения, стали разбираться сотрудники полиции.

Полицейские нашли возможных свидетелей и установили подозреваемую. Ей оказалась 66-летняя жительница региона. Оперативники выяснили, что накануне женщины вместе распивали алкоголь у нее дома. Когда между ними вспыхнула ссора, хозяйка дома взялась за нож и два раза ударила свою гостью.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в отношении

женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления,

предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). На данный момент она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.