Фото: Нина Соколова
Пожилая орловчанка ударила ножом свою знакомую в разгар застолья. Полицейские завели уголовное дело.
Информация о госпитализации 38-летней женщины поступила в органы внутренних дел из медучреждения Новодеревеньковского района. Как у нее появились ножевые ранения, стали разбираться сотрудники полиции.
Полицейские нашли возможных свидетелей и установили подозреваемую. Ей оказалась 66-летняя жительница региона. Оперативники выяснили, что накануне женщины вместе распивали алкоголь у нее дома. Когда между ними вспыхнула ссора, хозяйка дома взялась за нож и два раза ударила свою гостью.
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в отношении
женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). На данный момент она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.