Фото: пресс-служба администрации Орла

Мэр Орла призвал городские службы не заниматься кусочничеством при уборке. Градоначальник проконтролировал наведение порядка в Советском и Заводском районах.

О ходе весенней уборке Юрий Парахин рассказал в своих соцсетях. По словам мэра, хозсубъекты освежают краску на ограждениях, чистят стены от надписей, белят деревья, а жители с граблями убирают свои палисадники. В ходе проверки градоначальник обратил внимание и на недочеты.

- Техника и уборщики на заданиях, но не смотрят по сторонам. Определили один участок для работы — и уделяем внимание только ему, а сделаешь шаг в сторону — опять беспорядок. Призвал коллег не заниматься кусочничеством, а делать всё в комплексе — от фасада до фасада. Это касается не только городских служб, но и бизнес-сообщества. Друзья, прошу помочь нам и уделить внимание прилегающей территории, - написал Юрий Парахин.

В ближайшие недели городские службы будут убирать песок с осевых линий и очищать от песка тротуары. Всем главам теруправлений мэр Орла поставил задачу не ждать общегородской субботник, а уже сейчас приглашать жителей на уборку города.