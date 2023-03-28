На Карачевском шоссе в Орле нашли дефекты после ремонта

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В марте сотрудники МКУ «ОМЗ г. Орла» провели обследование объектов улично-дорожной сети, выполненных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и находящихся на гарантийном обслуживании. По результатам проверки были обнаружены дефекты на Карачевском шоссе.

- По Карачевскому шоссе выявлена просадка асфальтового покрытия вокруг горловин смотровых колодцев и дождеприемных решеток. В адрес подрядной организации ООО «Газ Ресурс» направлено требование устранить образовавшиеся дефекты в течение месяца,- отметил начальник ОМЗ Максим Лобов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на улицах Ломоносова и Горького дефектов проезжей части не выявлено.

Напомним, в этом году комплексное благоустройство ожидает улицу Комсомольскую на участке от Карачевского шоссе до Кромского шоссе, улицу Космонавтов и Карачевское шоссе – второй этап, от ул. Мостовой до границы города. Контракты по всем этим объектам уже заключены, подрядчики определены.