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НовостиОбщество28 марта 2023 10:19

На Карачевском шоссе в Орле нашли дефекты после ремонта

Подрядчик ООО «Газ Ресурс» должен устранить недочеты в течение месяца
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В марте сотрудники МКУ «ОМЗ г. Орла» провели обследование объектов улично-дорожной сети, выполненных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и находящихся на гарантийном обслуживании. По результатам проверки были обнаружены дефекты на Карачевском шоссе.

- По Карачевскому шоссе выявлена просадка асфальтового покрытия вокруг горловин смотровых колодцев и дождеприемных решеток. В адрес подрядной организации ООО «Газ Ресурс» направлено требование устранить образовавшиеся дефекты в течение месяца,- отметил начальник ОМЗ Максим Лобов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на улицах Ломоносова и Горького дефектов проезжей части не выявлено.

Напомним, в этом году комплексное благоустройство ожидает улицу Комсомольскую на участке от Карачевского шоссе до Кромского шоссе, улицу Космонавтов и Карачевское шоссе – второй этап, от ул. Мостовой до границы города. Контракты по всем этим объектам уже заключены, подрядчики определены.