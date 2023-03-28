Фото: Богоявленский собор
Фото: Елена Зябкина
В Богоявленском соборе Орла прозвучат произведения Рахманинова и Калинникова. Концерт приурочен к 30-летию возобновления церковной жизни святилища.
Бесплатное мероприятие пройдет 5 апреля в 18:00.
Перед орловцами выступят Орловский губернаторский камерный хор «ЛИК» (художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный работник культуры России Дмитрий Коваленко) и мужской хор Богоявленского собора (регент — диакон Роман Родионов).
В программе прозвучат духовные хоровые произведения Сергея Рахманинова, Константина Шведова, Павла Чеснокова, Николая Голованова, Виктора Калинникова, Михаила Ипполитова-Иванова и Артемия Веделя.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 (953) 811-70-96.
Возрастное ограничение 6+.