Фото: Богоявленский собор Фото: Елена Зябкина

В Богоявленском соборе Орла прозвучат произведения Рахманинова и Калинникова. Концерт приурочен к 30-летию возобновления церковной жизни святилища.

Бесплатное мероприятие пройдет 5 апреля в 18:00.

Перед орловцами выступят Орловский губернаторский камерный хор «ЛИК» (художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный работник культуры России Дмитрий Коваленко) и мужской хор Богоявленского собора (регент — диакон Роман Родионов).

В программе прозвучат духовные хоровые произведения Сергея Рахманинова, Константина Шведова, Павла Чеснокова, Николая Голованова, Виктора Калинникова, Михаила Ипполитова-Иванова и Артемия Веделя.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 (953) 811-70-96.

Возрастное ограничение 6+.