Более 40 тысяч самозанятых Черноземья оформили свой статус через Сбер

Свыше 40 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход в регионах Черноземьяв прошлом году доверили Сбербанку ведение своих рутинных операций, воспользовавшись пакетом услуг «Свое дело».

Наибольшее количество самозанятых, которые зарегистрировались благодаря Сберу, в Воронежской области – более 16 тысяч, на втором месте Белгородская область с показателем более 8 тысяч, на третьем – Липецкая область с количеством самозанятых 5,5 тысяч.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

« Самозанятость становится более популярным форматом ведения бизнеса. Начинающие предприниматели Черноземья официально приобретают этот статус, регистрируясь в том числе с помощью сервиса Сбербанка. Мы постарались максимально упростить рабочие процессы: все чеки формируются в Сбербанк Онлайн, а налог уплачивается автоматически через приложение раз в месяц. Самозанятость позволяет работать с компаниями официально и без посредников. А специальный налоговый режим поможет официально зарегистрированным самозанятым защитить профессиональные и социальные интересы».