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НовостиОбщество28 марта 2023 9:14

Орловское предприятие передало участникам СВО 10 антидроновых ружей

Об этом сообщил Андрей Клычков
Елена Зябкина
Фото: Андрей Клычков

Фото: Андрей Клычков

Орловское предприятие передало участникам СВО 10 антидроновых ружей. Об этом сообщил Андрей Клычков.

Антидроновые ружья необходимы для ликвидации и подавления беспилотных летательных аппаратов, которые мы в ближайшее время распределим по подразделениям на передовой по ранее их заказам.

– Значимость такого поступка сложно переоценить. Мы постоянно на связи с военнослужащими, лично выезжаем на места дислокации и видим, что нужно в первую очередь. В зоне специальной военной операции крайне необходимы дронобойные ружья, – рассказал губернатор Орловской области в соцсетях.

По словам главы региона, предприниматели вносят значительный вклад в формирование грузов на фронт. Закупают дорогостоящее оборудование, переводят средства на коптеры, тепловизоры, оптику, передают дизельные генераторы, медицинские аптечки. Многие оплачивают счета на одежду и обувь, продукты питания.