Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области пожарные трижды за сутки выезжали на возгорания сухой травы. Площадь выжженной земли составила более 600 квадратных метров.

27 марта в Орловском муниципальном округе пожарные выезжали в деревню Коневка, возле которой ликвидировали горение сухой травы на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В селе Тросна, вблизи улицы 70 лет Октября, пожарные потушили горящую траву на площади 50 квадратных метров. На улице 29 Июля города Болхова, было сведено к нулю возгорание сухой травы на площади 100 квадратных метров.

В настоящее время, по данным пресс-службы регионального МЧС, инспекторами Государственного пожарного надзора проводятся проверки и будут составлены административные материалы в отношении виновных в поджоге сухой растительности и несоблюдении правил пожарной безопасности.