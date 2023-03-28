Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

На капремонт орловских поликлиник и ФАПов потратят более 400 тысяч рублей. Всего обновят девять медучреждений региона.

Распоряжение правительства Орловской области о дополнительном выделении 46,8 миллионов рублей на капитальный ремонт поликлиник и ФАПов региона подписал накануне губернатор Андрей Клычков.

В рамках реализации программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» капитальный ремонт в 2023 году будет проведен в Поликлиниках № 2 и № 3 города Орла, поликлиниках Ливенской, Должанской, Колпнянской, Мценской, Новодеревеньковской, Кромской и Сосковской ЦРБ.

Помимо этого, капитального ремонта ждут Успенский ФАП Ливенской ЦРБ, Архаровский ФАП Малоархангельской ЦРБ, Ильинский ФАП Хотынецкой ЦРБ, Кошелевский ФАП Свердловской ЦРБ, а также в ФАП в селе Смирные Покровского района, деревне Мелынь Мценского района, селе Шатилово Краснозоренского района, селе Красная Слободка Глазуновского района.

Всего на капремонт поликлиник и ФАПов в этом году предусмотрено 403,9 миллионов рублей.