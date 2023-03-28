Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорели жилой дом и сарай. Оба пожара случились в пределах одного часа.

Возгорание деревянного сарая в деревне Михайловка Знаменского района произошло 27 марта около пяти вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Во время того, как на место приехали пожарные, существовала угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом. В результате пожара сарай выгорел на площади 16 квадратных метров, а также сгорела кровля. Пострадавших нет.

Сообщение о возгорании жилого дома в селе Тагино Глазуновского района пожарным поступило в 17.45. Сотрудники МЧС выявили угрозу распространения огня на рядом расположенную хозпостройку. В результате пожара в доме сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел изнутри. Пострадавших в здании обнаружено не было.

Причины пожаров в настоящее время устанавливаются.