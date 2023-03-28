В Орле гендиректор строительной компании, своровавший почти 7 миллионов рублей бюджетных средств, получил три года колонии

Фото: Нина Соколова

В Орле гендиректор строительной компании, своровавший почти семь миллионов рублей бюджетных средств, получил три года колонии. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора подрядной организации «Пром-Экология» вынес Советский районный суд Орла. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Судом установлено, что с сентября по ноябрь 2019 года гендиректор ООО «Пром-Экология» в рамках исполнения муниципального контракта по строительству футбольного поля в поселке Знаменка Орловского района представил заказчику акты, содержащие ложные сведения о выполненных работах. Фактически при строительстве объекта использовался более дешевый материал. В результате подсудимым было похищено более 6,7 миллионов рублей, выделенные в рамках национального проекта «Демография».

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

- Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-хозяйственных функций в государственных, муниципальных, коммерческих и иных организациях сроком на 3 года, - рассказали "Комсомолке" в надзорном ведомстве.

Приговор районного суда не вступил в законную силу.