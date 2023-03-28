Фото: пресс-служба УФСИН по Орловской области

В орловских колониях прошла неделя молитвы. Осужденные смогли причаститься и побеседовать с представителями духовенства.

Такое мероприятие проводится два раза в год в храмах и молитвенных комнатах исправительных учреждений региона. Каждый день посвятили определенной богослужебной теме. Священники молились о подозреваемых и обвиняемых, осужденных, исполнении правосудия, жертвах преступлений, а также о сотрудниках уголовно-исполнительной системы.

Помимо этого, были совершены богослужения. Сами же осужденные смогли исповедать и причаститься. С несовершеннолетними, которых на тот момент находились в следственном изоляторе, также провели беседы. Еще осужденным рассказали о значении Великого поста.

По информации Орловской митрополии, такие мероприятия прошли в домовом храме СИЗО-1, исправительной колонии № 5 в Нарышкино, а также в колонии № 6 и колонии-поселении № 3 в Шахово.