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Расходы Орловской области в 2022 году превысили доходы более чем на 500 миллионов рублей. Об этом стало известно на аппаратном совещании в областной администрации.

Так, по итогам прошлого года общая сумма доходов областной казны превысила 52 миллиарда 151 миллионов рублей – рост к 2021 году составил более чем три миллиарда 834 миллионов рублей или на 7,9%.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили 29,6 миллиардов рублей. Их прирост к 2021 году составил 3,2 миллиардов рублей или на 12,3%. Безвозмездные поступления в прошлом году составили 22,5 миллиардов рублей с приростом к 2021 году на 600,4 миллионов рублей или на 2,7%.

При этом, расходы областного бюджета по итогам 2022 года также значительно выросли по сравнению с предыдущим годом. Они составили 52,7 миллиардов рублей с приростом на 7,7 миллиардов рублей или на 17,3%.

Кроме того, в 2022 году увеличилось финансирование заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы – 8,7 миллиардов рублей (прирост к 2021 году составил 1,3 миллиардов рублей или 18%), социальных выплат – 7,7 миллиардов рублей (прирост к 2021 году составил 482,4 миллионов рублей или 6,7%).