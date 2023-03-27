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НовостиОбщество27 марта 2023 13:55

В Орловской области участникам СВО и беженцам из ЛДНР, Запорожья и Херсона доступна сниженная ставка по ипотеке

Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства
Ирина КАБАНОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

В Орловской области участникам СВО и беженцам из ЛДНР, Запорожья и Херсона доступна сниженная ставка по ипотеке. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Согласно документу, в регионе расширен перечень граждан, имеющих право на заключение договора приобретения жилого помещения на первичном рынке жилья с использованием ипотечного кредита со сниженной процентной ставкой.

Теперь такую меру поддержки могут получить участники специальной военной операции, члены их семей и граждане РФ, прибывшие с территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.