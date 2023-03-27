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За неуплату алиментов орловцу запретили выезд за пределы страны. Также мужчине грозило ограничение в праве управления автомобилем.

Исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери с местного жителя находилось в Дмитровском районном отделении судебных приставов. Мужчина задолжал своему ребенку более 85 тысяч рублей. Выплачивать он должен был четверть своей зарплаты.

- В установленный законом срок мужчина задолженность по алиментам не оплатил. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении его в выезде за пределы страны, а также предупредил его об ограничении в специальном праве управления транспортным средством, - уточнили в региональном УФССП.

Только после этих мер орловец оплатил имеющуюся задолженность по алиментам. Взыскание текущих платежей контролирует судебный пристав.