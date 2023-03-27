Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Первый камень межвузовского кампуса в Орле планируют заложить летом 2023 года. Об этом сообщила депутат Госдумы от Орловской области Ольга Пилипенко.

По словам депутата, в настоящее время готовится техзадание для конкурса на проектирование и строительство кампуса. Этим занимается столичная компания, с которой Минобрнауки заключило соглашение. Параллельно с этим дорабатывается концепция строительства. Рабочую группу по вопросу строительства кампуса возглавляет губернатор Орловской области Андрей Клычков.

- Будем расставлять акценты именно на те проблематики, которые со строительством кампуса мы можем решить всем научным сообществом. Мы планируем осуществить закладку камня уже в конце этого лета. К 2025 году кампус должен быть построен, - цитируют Ольгу Пилипенко "Телеграммы из Орла".

Напомним, в Орле в этом году начнется строительство межвузовского кампуса. Объект планируют сдать в 2026 году. В рамках создания межвузовского кампуса в Орле построят 66 тысяч квадратных метров студенческой инфраструктуры: 1,5 тысячи новых мест в общежитиях, лектории, лаборатории для прикладной науки, площадки для отдыха и парковые зоны, стадион и кинотеатр. На эти цели регион получит 10 миллиардов рублей.