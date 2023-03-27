Предприятия и бюджетные учреждения Орловской области задолжали почти полмиллиарда рублей за услуги ЖКХ. Об этом сообщил глава региона на аппаратном совещании.

В 2022 году сумма долга за энергоресурсы снизилась более чем на 570 миллионов рублей.

Результатом прошлогодних мероприятий, направленных на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы, стало снижение задолженности в период с 1 мая 2022 года по 31 декабря 2022 года на 577,4 миллионов рублей.

– На 1 марта текущего года по организациям коммунального комплекса сумма долга превышала 495 миллионов рублей. Это ниже уровня прошлого года, и большинство предприятий своевременно оплачивает потребленные энергоресурсы, – отметил Андрей Клычков.

Кроме того, было отмечено, что основная группа предприятий ЖКХ имеет достаточный уровень финансовой устойчивости и своевременно рассчитывается за энергоресурсы. Положительно оцениваются организации Должанского, Малоархангельского, Мценского, Троснянского районов и города Ливны.

По итогам совещания губернатор Орловской области рекомендовал главам муниципальных образований в срок до 1 сентября 2023 года обеспечить погашение муниципальными бюджетными учреждениями задолженности за топливно-энергетические ресурсы.