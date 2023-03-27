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НовостиОбщество27 марта 2023 11:54

Орловец ответит в суде за фиктивную регистрацию иностранца

На мужчину завели уголовное дело
Нина СОКОЛОВА

Орловец ответит в суде за фиктивную регистрацию иностранца. На мужчину завели уголовное дело.

В декабре прошлого года житель Хотынецкого района фиктивно поставил на учет иностранца по месту пребывания в своем жилом помещении. На самом деле мужчина не собирался предоставлять жилье, да и сам иностранец постоянно проживать в этом помещении не намеревался.

За фиктивную постановку на учет на орловца завели дело по статье 322.3 Уголовного кодекса. Хотынецкий межрайонный прокурор утвердил обвинительный акт по данному делу.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, уголовное дело

направлено в судебный участок мирового суда Хотынецкого района для рассмотрения по существу.