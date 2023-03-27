Фото: Елена Зябкина

В Орловской областной библиотеке Бунина открылась выставка, посвященная Всемирному дню театра. Ее можно посетить в отделе абонемента образовательных услуг.

На выставке орловцы смогут заглянуть в мир искусства и узнать тайны по обе стороны кулис, знакомит с подборкой лучших книг о театре и людях искусства. Экспозиция включает в себя издания о театральных профессиях, о самых знаменитых театрах России, об истории театрального искусства, воспоминания известных актеров и режиссеров.

Открыта выставка будет до 4 апреля.

Всемирный день театра был учрежден по инициативе Международного института театра в 1961 году. Сегодня – это праздник миллионов поклонников сцены из разных стран.

Возрастное ограничение 12+