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Орловской области выделили более пяти миллиардов рублей на развитие здравоохранения. Деньги направят из федерального бюджета.

Наибольший объем федерального финансирования в этом году направят на здравоохранение, сельское хозяйство, образование и строительство инфраструктуры.

Так, Департамент здравоохранения намерен привлечь 5,3 миллиардов рублей на строительство медицинских объектов, модернизацию первичного звена здравоохранения и оборудования региональных сосудистых центров, оказание высокотехнологичной и паллиативной помощи гражданам.

Департаменту дорожного хозяйства на развитие жилищного строительства, строительство и ремонт автодорог, завершение реконструкции Красного моста и аэропорта «Южный» направят 2,6 миллиардов рублей.

Департаменту образования выделят 1,6 миллиардов рублей федерального финансирования на строительство образовательных объектов, организацию бесплатного питания, модернизацию муниципальных школ, обновление их материально-технической базы, внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.

По 1,4 миллиардов рублей направлено в Департамент сельского хозяйства с целью поддержки приоритетных подотраслей, субсидированиея инвестиционного кредитования, комплексного развития сельских территорий, предоставления субсидий на масличные культуры, картофель и развития вариативного комплекса и в Департамент соцзащиты на выплаты гражданам, оказание госпомощи на основании соцконтракта, снижение напряженности на рынке труда.