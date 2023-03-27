Фото: "Телеграммы из Орла"

В Орловской области спортзал в сельской школе отремонтируют за 2,2 миллиона рублей. Учебное заведение расположено в Ливенском районе.

В спортзале Воротыновской школы уложат напольное покрытие, отремонтируют стены, установят двери, заменят электропроводку и систему вентиляции, а также сменят металлические решетки на окнах на заградительную сетку. К работе подрядчик приступит в июне.

А в апреле, по данным телеграм-канала "Телеграммы из Орла", строители займутся перепрофилированием подсобного помещения для занятий физкультурой. В бывшей спортивной раздевалке демонтируют перегородку, заменят полы, потолок, оконные блоки и электропроводку. Обновленное помещение оснастят оборудованием и инвентарем.

Отремонтированные объекты планируют сдать не позднее 22 сентября.