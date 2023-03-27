Фото: Ольга Супонева

На Орловскую область надвигаются дожди и ветер. Непогода ожидается в регионе 27 и 28 марта.

По прогнозу Орловского гидрометцентра, с 21 часа 27 марта по 21 час 28 марта на территории области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, ночью 4-9 м/с, днем 8-13, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0°С…+5°С, днем +10°С…+15°С.

В ГУ МЧС региона предупреждают, что непогода может послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий. Возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности при нахождении на улице: быть осторожными при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, обходить оборванные провода.