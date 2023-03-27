Фото: Ольга Супонева

В Орловской области приведут в порядок контейнерные площадки. Такое поручение дал глава региона.

О специальной задаче для управляющей компании «Зеленая роща» стало известно на оперативном совещании в областной администрации.

– За выходные я посмотрел обращения жителей региона. Необходимо провести проверку по каждой контейнерной площадке вместе с управляющими компаниями и перевозчиками. Весть бардак, который за зиму накопился – необходимо убрать, – рассказал Андрей Клычков.

По словам губернатора, сделать это нужно в кратчайший период. С каждым перевозчиком необходимо будет организована фотофиксация приведения площадок в порядок. На выполнение работ глава региона дал две недели.