Фото: Нина Соколова

Орел оказался в десятке городов с самыми выгодными ценами на аренду жилья. Всего в рейтинге представлено 70 городов России.

Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", областная столица заняла 10-е место в рейтинге городов страны по стоимости аренды квартиры. Так, средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в Орле составляет около 13,5 тысяч рублей в месяц. За съем двухкомнатной квартиры орловцам придется заплатить 16,6 тысяч рублей в месяц.

В среднем по стране аренда «однушки» обойдется в 17,6 тысяч рублей. За «двушку» квартиросъемщикам придется заплатить на 6,5 тысяч рублей дороже, чем в Орле, а именно 23,1 тысяч рублей.