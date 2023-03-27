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Экс-инженер одного из предприятий Орловской области подозревается в коммерческом подкупе. Мужчина уже попадался на совершении аналогичного преступления.

В Орловской области в отношении жителя Ливен возбуждено уголовное дело о совершении коммерческого подкупа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

Следствием предварительно установлено, что с июля по сентябрь 2017 года житель Ливен, используя свое служебное положение, незаконно получил от представителей двух контрагентов предприятия более 191 000 рублей. За эти деньги он представлял информацию о потребностях предприятия, о поступивших ценовых предложениях конкурентов на этапе подготовки и заключения договоров между предприятиями, а также план закупок, объемы и цены на закупаемую продукцию.

– Ранее приговором суда мужчине за совершение аналогичного преступления уже было назначено наказание в виде штрафа в размере 450 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием в государственных органах, органах местного самоуправления, а также на предприятиях и в организациях всех форм собственности сроком на два года, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.