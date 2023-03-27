Фото: Сергей Лежнев

В Орловской области военным отправят спутниковую тарелку, тепловизоры и медикаменты. Собрать очередную гуманитарную помощь поручил губернатор.

О готовящейся Мценским районом посылке для военнослужащих, которые дислоцируются в настоящее время под Сватово, рассказал в соцсетях советник губернатора Сергей Лежнев.

Солдатам на передовой необходимы спутниковая тарелка, дизельный генератор, два тепловизора, рации, медикаменты, фонари, маскировочные сети, строительный материал (пленка, гвозди, фанера, бензопилы, канистры). Требуются предметы личной гигиены, влажные салфетки, одежда, в том числе летняя форма Горка, обувь, кепки. Традиционно участникам СВО передадут воду и продукты питания.

– Уверен, что вместе, сообща нам удастся всё собрать. «Человеку нужен человек» – чтобы помочь преодолеть все тяготы, ощутить за спиной поддержку, – написал в соцсетях Сергей Лежнев.

Пункт сбора организован в администрации Мценского района, а также в Орле – в администрации Орловского муниципального округа (улица Полярная, дом 12) и Центре «Патриот57» (улица Привокзальная, дом 8).