Фото: театр "Свободное пространство"

В театре «Свободное пространство» открылась выставка картин орловских художников. Работы выполнены в разных техниках и стилях.

«Выставка одного сюжета», приуроченная ко Дню театра, открылась 23 марта. На ней представлены работы восьми орловских художников, объединенные одной темой - изображением здания театра «Свободное пространство» и его сцены.

Авторами работ стали художники: Мария Васильева, Александр Кузнецов, Валерий Лукьянчиков, Светлана Михайлова, Анастасия Оксенюк, Дмитрий Пашков, Вячеслав Ромашов и Ольга Сорокина.

- Такого здания, по красоте, в нашем городе больше нет. Оно единственное, которое запоминается сразу. И когда человек впервые приезжает в город, он сразу обращает внимание на эту интересную архитектурную композицию. Я с детства очень люблю это здание. Приходил, когда здесь был театр им. Тургенева, когда ТЮЗ, а теперь – «Свободное пространство». Но все меняется, а здание остается, - отметил на открытии выставки художник Вячеслав Ромашов.

Работы художников можно увидеть перед началом спектаклей текущего репертуара театра до 1 мая.