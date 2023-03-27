Орловские футболистки разгромили на финише сезона «МосПолитех»

Фото с сайта amfr.ru.

В спорткомплексе ОГУ им. И.С. Тургенева прошли матчи 15-го тура чемпионата России высшей лиги по мини-футболу среди женских команд. Местный «ОрелГУ-КПРФ» принимал столичный «МосПолитех». В этой кампании команды чаще всего делили очки (2:2, 4:4) при одной победе москвичек (7:0). Но с четвертой попытки успеха добились орловские футболистки. Они уже после первого тайма комфортно себя чувствовали (3:1). Итог встречи – 4:1 в пользу «орлиц». Дубль оформила Марченко (9-я,18-я), по разу «МосПолитех» огорчили Башлыкова (7-я) и Пацекина (38-я).

- Эту победу одержал не я, а команда и весь тренерский штаб, - уверен главный тренер ЖФК «ОрелГУ-КПРФ» Максим Сафонов. - Концовка чемпионата в целом получилась отличная. Если бы так играли – могли бы и на третье выйти место, я думаю. Меня удивило, что мы три мяча со стандартов забили – один с углового и два с аута. В целом, игра «МосПолитеха» ничем особым не удивила, мы ожидали, что они сыграют так. Ожидали агрессивной игры, так и вышло. Было много фолов, много борьбы.

В итоге «ОрелГУ-КПРФ» занял шестое место (12 очков). А выиграл «регулярку» питерский «Кристалл» (49). Оступившийся в Орле «МосПолитех» стал пятым (26), пропустив в плей-офф пензенскую «Лагуну-УОР» (27).