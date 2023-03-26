В Орле наградили сотрудников СОБР Росгвардии. Торжественное мероприятие прошло в Орловском городском центре культуры.

К 30-летию СОБР "Орел" и Дню войск национальной гвардии личный состав спецподразделения принимал поздравления от командования и руководства территориального правоохранительного ведомства. Об этом сообщили в Росгвардии региона. Офицер Росгвардии, командир отряда полковник полиции Сергей Сорокин от лица коллег и себя лично поблагодарил неравнодушных орловцев за поддержку, патриотизм и готовность оказывать помощь. Правоохранитель подчеркнул, что внимание и забота сограждан очень значимы для бойцов. - Письма, рисунки наших детей заряжают нас уверенностью в собственных силах, поднимают боевой дух и служат напоминанием о необходимости вернуться домой живыми и здоровыми, - отмечают силовики. В ходе мероприятия сотрудников и ветеранов спецподразделения поздравили сразу с профессиональными праздниками и поощрили отличившихся в служебно-боевой деятельности государственными, ведомственными наградами и благодарностями.