Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В орловском селе посадят более сотни деревьев в честь погибших в годы ВОВ. Саженцы высадят в рамках Всероссийской акции «Сад памяти».

Хвойные деревья появятся на воинском захоронении в селе Борилово Болховского района. К посадке саженцев подключатся учреждения образования и жители муниципалитета.

Как сообщает районная газета «Болховские куранты», в 2022 году в Болховском районе заложили «Сад памяти» из 200 деревьев. Цель акции заключается в том, чтобы высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Одной из тем акций станет 80-летие победы советских войск в Орловско-Курской битве.