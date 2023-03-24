Фото: Нина Соколова

Житель Орла сорвал с посетительницы кафе золотую цепочку и скрылся. За грабеж на мужчину завели уголовное дело.

Женщина отдыхала в кафе со своими друзьями. Когда они вышли из заведения на улицу, на нее обратил внимание другой посетитель. Мужчине приглянулась дорогостоящая золотая цепочка орловчанки, которую он сорвал с ее шеи и поспешно скрылся. Стоило ювелирное украшение около 50 тысяч рублей.

Поиском воришки занялись сотрудники подразделения уголовного розыска. Полицейские задержали 31-летнего жителя областного центра и изъяли у него похищенную цепочку. Мужчина свою вину отрицать не стал.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в отношении орловца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.