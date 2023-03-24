Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

Главный онколог Минздрава России оценил работу орловского онкодиспансера. С медиками он обсудил реализацию федеральных проектов.

Андрей Каприн посетил с рабочим визитом Орловскую область в начале недели. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения региона.

Академик РАН побывал в онкологическом диспансере, где ему показали лабораторию радионуклиидной диагностики. Андрей Каприн оценил оснащение радиотерапевтического отделения, где работают современные аппараты: ОФЭКТ/ КТ NM/CT 860, линейные ускорители Varian Halcyon, Elekta Synergy и гамма-терапевтический аппарат Bhabhatron ll.

– Как руководителю национального центра, нам очень важно поддерживать тесную связь с регионами. И сегодня мы видим, что онкодиспансеры хорошо оснащаются, в них работают профессионалы своего дела, – поделился Андрей Каприн в своем телеграм-канале.

Главный онколог Минздрава России также обсудил с орловскими коллегами вопросы реализации в регионе федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».