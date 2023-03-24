Фото: Орловский литературный музей Тургенева
В Орловском литературном музее Тургенева открылась фотовыставка «Остров». В экспозицию вошли работы, посвященные Коневскому Рождество-Богородичному монастырю.
Открывшаяся в Орловском литературном музее Тургенева выставка является частью проекта «Лесков − иконописец русской души». Экспозиция посвящается Коневскому Рождество-Богородичному монастырю, про который писатель рассказал в эссе «Монашеские острова на Ладожском озере».
На выставке посетители увидят работы фотографа Александры Кулик. Там представлено более 30 различных снимков. Они описывают жизнь обители с 2010 по 2020 год.
Как отметили в пресс-службе областного правительства, совместный проект Выборгской и Орловской епархий объединен творчеством Николая Семеновича Лескова, родившегося в Орле и работавшего в
Выборгском крае.
КОГДА? ГДЕ?
Выставка будет работать до 2 апреля. Ул. Тургенева, 11 (6+)