Фото: Орловский литературный музей Тургенева

В Орловском литературном музее Тургенева открылась фотовыставка «Остров». В экспозицию вошли работы, посвященные Коневскому Рождество-Богородичному монастырю.

Открывшаяся в Орловском литературном музее Тургенева выставка является частью проекта «Лесков − иконописец русской души». Экспозиция посвящается Коневскому Рождество-Богородичному монастырю, про который писатель рассказал в эссе «Монашеские острова на Ладожском озере».

На выставке посетители увидят работы фотографа Александры Кулик. Там представлено более 30 различных снимков. Они описывают жизнь обители с 2010 по 2020 год.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, совместный проект Выборгской и Орловской епархий объединен творчеством Николая Семеновича Лескова, родившегося в Орле и работавшего в

Выборгском крае.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 2 апреля. Ул. Тургенева, 11 (6+)