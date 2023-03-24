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Суд оштрафовал специалиста «Орелгосзаказчика» за нарушение при выдаче разрешения на движение большегруза по автодорогам. Должностное лицо выплатит десять тысяч рублей.

Казенным учреждением «Орелгосзаказчик» заинтересовалась прокуратура после поступившего в ведомство обращения. Так, в ноябре прошлого года в учреждение поступило заявление от юридического лица на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства. В установленный срок какое-либо решение по согласованию предложенного маршрута не было. В результате уполномоченная организация не выдала соответствующее разрешение.

По информации прокуратуры Орловской области, в отношении главного специалиста отдела передвижных пунктов весового контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик» вынесено постановление о возбуждении административного дела за нарушение требований законодательства, предусматривающих выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства.

Суд назначил должностному лицу штраф в размере десяти тысяч рублей. Постановление в законную силу вступило.