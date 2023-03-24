Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле матери погибшего участника СВО передали орден Мужества. Награду вручил мэр Орла Юрий Парахин.

Военный Кирилл Развин погиб 9 ноября 2022 года, исполняя свой воинский долг. Ему был 41 год.

– Сегодня мы вновь вспоминаем героический подвиг Вашего сына. Он – настоящий Герой, человек, который не спрятался за спинами товарищей, а шел вперед, защищая не только русский мир, но и нас, наших детей. От всех жителей Орла благодарю Вас за его воспитание, за его поступок, мужество и героизм. Орден Мужества – это символ вечной славы. Нам он будет напоминать о самоотверженности и отваге Вашего сына, – обратился мэр Орла к Галине Развиной.

Кроме того, Юрий Парахин уверил, что каждая семья участников СВО всегда сможет рассчитывать на поддержку городской администрации.

Кирилл Развин не сказал матери о принятом решении – она сама догадалась о намерении сына.

– Конечно, я им горжусь, потому что он поступил как мужчина. Он остался патриотом. Кто знал, что в такой период мы можем терять близких людей... Но они нужны там, кому-то нужно совершать поступки. Дай Бог, чтобы большинство наших ребят вернулось домой, – сказала мама военного.