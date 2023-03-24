Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловец Кирилл Лукьянов взял «золото» на Всероссийских соревнованиях по боксу. Теперь юноша отправится на Первенство России.

Подробности рассказали в областном правительстве. Всероссийские соревнования по боксу, посвященные вековому юбилею общества «Динамо», прошли в Казани. Участвовали в них юноши 15-16 лет в составе 32 команд.

Состязание объединило 146 спортсменов из 20 регионов России. Боксер Кирилл Лукьянов из Ливен одержал победу в весовой категории до 80 килограммов. Он провел четыре поединка, в которых стал лучшим.

Это первое место, завоеванное на Всероссийских соревнованиях, позволило юноше выполнить норматив кандидата в мастера спорта по боксу. Кроме того, Кирилл поедет на Первенство страны, которое состоится в городе Чехов.