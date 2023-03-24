Фото: Орловская митрополия

Орловский священник отвез в зону СВО две тонны гуманитарного груза. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Посылку, которую вместе с волонтерами сопровождал протоиерей Александр Кузнецов, ждали в медико-санитарном батальоне.

Груз состоял из лекарств, медоборудования, продуктов, постельного белья, бензопил, генераторов и многого другого. Перечень заранее был согласован с представителями медбата.

Гуманитарную помощь помогли собрать прихожане храмов, неравнодушные жители Болховского района и Орловского муниципального округа. По традиции отец Александр привез для раненых солдат детские письма и рисунки со словами поддержки.

После передачи груза орловский священник совершил в молельной комнате медбата богослужение. Желающие бойцы и персонал медико-санитарного батальона исповедались и причастились.